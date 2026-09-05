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Halk TV Spor İsmail Kartal: Tüm sorumluluk bende özür diliyoruz

İsmail Kartal: Tüm sorumluluk bende özür diliyoruz

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından sorumluluğu üstüne aldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İsmail Kartal: Tüm sorumluluk bende özür diliyoruz

Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Maçta Milan Skriniar'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

"BÜTÜN SORUMLULUK BEN VE EKİBİMDE"

Mağlubiyetin sorumluluğunu üstüne alan İsmail Kartal, "Beklentilere cevap veremedik. Taraftarlarımızı üzdük. Bütün sorumluluk ben ve ekibimde. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz" dedi.

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Taraftarlardan özür dileyen İsmail Kartal, "Orta sahada birazcık rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik. Tüm sorumluluk bende. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Fenerbahçe İsmail Kartal
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