İsmail Kartal planını yaptı: Sturm Graz maçı kararını verdi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal, kritik maç öncesi planını belirledi.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi elemeyi başaran Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşti.
Temsilcimiz, 5 Ağustos Çarşamba günü ilk maçta sahasında Sturm Graz'ı ağırlayacak.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
İSMAİL KARTAL KARARINI VERDİ
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, çarşamba günü oynanacak maç için şimdiden kararını verdi.
Tecrübeli teknik adam, kadroda değişikliğe gidecek.
TRT Spor'un haberine göre; İsmail Kartal, kalede Ederson'a görev verecek.
Kartal savunmada ise Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde tandemi oluşturacak.
İsmail Yüksek ilk 11'e dönerken, İsmail Yüksek ve Matteo Guendouzi savunmanın önünde yer alacak.
Kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu, 10 numara bölgesinde ise Marco Asensio oynayacak.
Santrfor bölgesinde ise Anderson Talisca gol arayacak.
MAÇIN HAKEMİ CHRIS KAVANAGH
5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
Kavanagh’ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones.