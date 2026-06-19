İsmail Kartal Oğuz Çetin'e bildirdi: Fenerbahçe'ye acilen onu istiyorum

Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü dün açıkladı. İsmail Kartal, sarı lacivertli takımın tekrar başına getirilirken, Oğuz Çetin de futbol direktörü olarak görevlendirildi.

Oğuz Çetin'le İsmail Kartal'ın yeni sezon planlaması için ilk toplantılarını da yaptıkları belirtildi.

Toplantıda Kartal'ın Çetin'den ilk istediği de ortaya çıktı.

"İRFAN CAN GERİ DÖNSÜN"

İsmail Kartal'ın Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci'nin geri dönmesini istediği öğrenildi.

Sarı lacivertli takımın geçen sezonki teknik direktörü Domenico Tedesco tarafından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, daha sonra Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

Şu anda A Milli Takım ile ABD'deki Dünya Kupası'nda bulunan İrfan Can Kahveci'nin dönüşünde Fenerbahçe'nin yeni sezon antrenmanlarına katılması bekleniyor.

30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.