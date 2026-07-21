İsmail Kartal kendini öve öve bitiremedi: Bunu gören İrfan Can da dayanamadı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla oynayacağı maçtan önce teknik direktör İsmail Kartal ile futbolculardan İrfan Can Kahveci, basın toplantısına çıktı.

Toplantıda İsmail Kartal, kendini öve öve bitiremedi. Bunu gören İrfan Can da hocasını göklere çıkardı.

Kartal, şunları söyledi:

"Rakibi izledik, analizini yaptık. Ekibimle sürekli burada rakibimizin hazırlık maçları, son oynadığı kupa finali, geçen seneki maçlarını izledik. Rakibimizin ne yapmak istediğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Bu takımın hocasıyla daha önce karşı karşıya gelmiştik. Spartak Trnava maçında burada 4-0 yenmiştik, orda da 2-1 yenmiştik. Rakip hocası hırslı, 'takımı bu maça özel hazırlıyorum' diye açıklaması var. Bizde ilk maçımıza çıkacağımız için iyi futbol oynayarak, iyi mücadeleyle iyi skor alıp avantajlı ayrılmak istiyoruz. Antrenmanlarda taktiksel olarak oyunculara net, keskin söylemlerim var. Bunlar çok çalışarak oluyor. Onlar da bunu iyi bildikleri için, oyuna aşina oldukları için kendilerini motive görüyorlar. Yeni gelenlerle birlikte onlar da mutlu. Bugüne kadar antrenörlük hayatımda Fenerbahçe taraftarı bana çok sevgi saygı gösterdi. Bu yaklaşımlarının tarifi yok. Kendimi borçlu hissediyorum çünkü sadece 1 kupa kazanabildim. Şampiyon olamadım, bu sene inşallah onları çok mutlu etmek istiyorum. Açık konuşmak gerekirse hem ekonomik hem sportif başarı açısından Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Oradan çıkmak ve gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Uzun zamandır olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz. Taraftarların beklentisine cevap vermiş olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de artık Fenerbahçe'nin gruplara kalarak çeyrek final, yarı final hatta final buralara kadar gitmesi gerekiyor. Bu transfer karşısında bunları yapmamız gerekiyor.

"EĞER BU BAŞARISIZLIKSA KABUL ETMİYORUM"

2023-2024 sezonunda Olympiakos'a çeyrek finalde elendiğimiz dönemde Avrupa'da başarısız olmadık. O sezon Avrupa'nın en çok galip gelen takımı bizdik. Ülkemize en çok puanı kazandıran bizdik. Tek elendiğimiz maçta 5 stoperimiz sakattı. O gün Yusuf Akçiçek'i oynattık. Kimse tanımaz, bilmezken. Bugün takıma 22 milyon kazandırmış olduk. Bir taraftan 'oynaması lazım' deniyor, bir taraftan eleştiri oluyor. Ben böyle başarısızlığa razıyım. Biz Olympiakos maçında burada maçı yendik, penaltıyla elendik. Oradaki maçta da kazanabilirdik, net pozisyonlar kaçırdık. Eğer bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum. "

İRFAN CAN: SON 10-15 YILIN EN İYİ HOCASI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, ise şu ifadeleri kullandı:

"Biraz heyecanlıyım. Yeni transfer olmuş gibiyim. Yarın önemli bir maçımız var. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var, inşallah yarın onu sonlandırmak için ilk adımımızı atacağız. İnşallah taraftarımızla güzel bir başlangıç yapacağız.

Geçen sene yaşadığım olaylar Dünya Kupası'nda daha fazla süre bulmama engel oldu. Bu sene için Fenerbahçe'ye geri dönmek için iyi hazırlandım. Daha da hırslandım. Yaş aldıkça olgunlaşıyor, kendime daha iyi bakıyorum. İnşallah bu sezonun benim için daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Hocamızın dönüşü benim için mutluluk verici. Sadece ben değil, Fenerbahçe'nin son 10-15 yılında en iyi futbolunu oynatan hoca, en başarılı sezonları onunla geçirdik. Tüm takıma dokunan bir isim. Hem ben hem takım iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım eksik bir yanım var. İnşallah onu bu sene tamamlayacağım."