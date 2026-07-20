Victor Osimhen kabul etti: Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu
Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından Galatasaray'da 9 numaranın yeni sahibi Victor Osimhen oldu.
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Yeni sezon öncesi sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan Galatasaray, Mauro Icardi'ye veda etti.
GALATASARAY'DA MAURO ICARDI'YLE YOLLAR AYRILDI
Sarı-kırmızılılar ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Arjantinli futbolcuyla temasa geçerek veda töreni yapılması için teklifini iletti.
AYRILIK SONRASI 9 NUMARAYI DEVRALDI
Mauro Icardi'nin ardından boşa düşen 9 numaranın yeni sahibi belli oldu. Ali Naci Küçük'ün haberine göre; 9 numaralı formayı Victor Osimhen devraldı.
45 NUMARAYI KULLANIYORDU
Victor Osimhen, Mauro Icardi'yle beraber forma giydikleri 2 sezon boyunca 45 numarayı kullanıyordu.
2 SEZONDA 59 GOL VE 16 ASİST KAYDETTİ
2 sezon boyunca Galatasaray formasıyla 74 maçta forma giyen Victor Osimhen, 59 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi