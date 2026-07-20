Fenerbahçe'ye UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi güzel haber
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Mücadele öncesi taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Taraftarların biletlere akın etmesiyle maç kapalı gişe oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Gornik Zabrze'yle karşı karşıya gelecek. 21 Temmuz Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
KAPALI GİŞE OYNANACAK
Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'yi taraftarlar yalnız bırakmadı. Maç biletlerinin satışa çıkar çıkmaz büyük bir bölümü satıldı. Kalan az sayıdaki biletin ise gün bitmeden tükenmesi bekleniyor.
İLK 11 KARARINI VERDİ
Mücadeleye artık az bir zaman kalırken teknik direktör İsmail Kartal ilk 11 tercihini de yaptı. Kartal'ın Mert Günok, Levent Mercan, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca ilk 11'yle sahaya çıkması bekleniyor.
RÖVANŞ 29 TEMMUZ'DA
Taraflar arasındaki rövanş mücadelesi ise 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Polonya'daki mücadele ilk düdük TSİ 21.00'de çalacak.