İsmail Kartal kararını verdi: Rizespor maçında oynamayacak
Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe'de İsmail Kartal defans hattında rotasyona gidecek.
Süper Lig'de milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından hakem atamalarının başına geçen Anthony Taylor'ın kararıyla mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek.
İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON KARARI
Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'dan dikkat çeken bir karar geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; Kartal defans hattında rotasyona gidecek.
MILAN SKRINIAR'I YEDEK BIRAKACAK
Slovakya Milli Takımı'nda 4 maça da ilk 11'de başlayan Milan Skriniar'ı korumak isteyen deneyimli teknik adam kararını verdi. Yıldız ismin yerine Kojo Oppong ilk 11'de forma giyecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi