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Halk TV Spor İsmail Kartal kararını verdi: Rizespor maçında oynamayacak

İsmail Kartal kararını verdi: Rizespor maçında oynamayacak

Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe'de İsmail Kartal defans hattında rotasyona gidecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İsmail Kartal kararını verdi: Rizespor maçında oynamayacak

Süper Lig'de milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından hakem atamalarının başına geçen Anthony Taylor'ın kararıyla mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek.

İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON KARARI

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'dan dikkat çeken bir karar geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; Kartal defans hattında rotasyona gidecek.

İsmail Kartal kararını verdi: Rizespor maçında oynamayacak - Resim : 1

MILAN SKRINIAR'I YEDEK BIRAKACAK

Slovakya Milli Takımı'nda 4 maça da ilk 11'de başlayan Milan Skriniar'ı korumak isteyen deneyimli teknik adam kararını verdi. Yıldız ismin yerine Kojo Oppong ilk 11'de forma giyecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İsmail Kartal Fenerbahçe
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