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İsmail Kartal kararını verdi: Eyüpspor maçı ilk 11'ini belirledi

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de Eyüpspor ile oynayacakları maçın ilk 11'ini belirledi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İsmail Kartal kararını verdi: Eyüpspor maçı ilk 11'ini belirledi

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.

20 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Ligin ilk 5 haftasında 7 puan toplayabilen Fenerbahçe, milli ara öncesi kazanıp araya moralli girmek istiyor.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Eyüpspor maçının planını yaptı ve ilk 11'i belirledi.

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İŞTE İSMAİL KARTAL'IN İLK 11'İ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de kaleyi Ederson koruyacak.

Sağ bekte Mert Müldür'ün yokluğunda Nelson Semedo oynayacak. Stoper ikilisi Milan Skriniar ve Nathan Ake, sol bekte ise Archie Brown olacak.

Orta sahada İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi ve N'golo Kante görev yapacak.

İsmail Kartal kanatlarda Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verecek.

Fenerbahçe ileri uçta ise Vedat Muriqi ile gol arayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe İsmail Kartal
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