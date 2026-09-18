EuroLeague Süper Kupa'da finalin adı belli oldu

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Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da Dubai Basketbol'u uzatmada 98-95 yenen Real Madrid, finale yükseldi.

Maça hızlı başlayan Dubai Basketbol, ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı. İspanya ekibi Real Madrid, ikinci periyotta oyunu dengelese de devre arasına ev sahibi takımın 43-42'lik üstünlüğüyle gidildi.

REAL MADRID UZATMADA KAZANDI

Üçüncü çeyrekte serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü ele geçiren İspanya temsilcisi, final periyoduna 64-63 önde girdi. Luwawu-Cabarrot ve Okobo'nun etkili performans sergilediği 4. çeyrek, 88-88 eşitlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi. Uzatmada 98-95 galip gelen Real Madrid, adını finale yazdırdı.

FİNALİN ADI NETLEŞTİ

Bu sonuçla Real Madrid, Yunanistan ekibi Olympiakos'un finaldeki rakibi oldu.

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI OYNAYACAK

Real Madrid ile Olympiakos arasındaki final maçı, yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Fenerbahçe Tarfin ile Dubai Basketbol'un karşılaşacağı üçüncülük mücadelesi ise TSİ 17.00'de başlayacak. (AA)