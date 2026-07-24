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Halk TV Spor İsmail Kartal 'Kalacak' dedi başka takımla anlaştı: Aziz Yıldırım'ın tek şartı belli oldu

İsmail Kartal 'Kalacak' dedi başka takımla anlaştı: Aziz Yıldırım'ın tek şartı belli oldu

Atletico Mineiro ile anlaşmaya varan Fred için Fenerbahçe'de karar çıktı. Aziz Yıldırım, 12 milyon euro karşılığında transfere izin verecek. Ancak İsmail Kartal, oyuncunun takımda kalacağını açıklamıştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İsmail Kartal 'Kalacak' dedi başka takımla anlaştı: Aziz Yıldırım'ın tek şartı belli oldu

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe'de Fred belirsizliği devam ediyor.

AZİZ YILDIRIM 12 MİLYON EURO İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Atletico Mineiro ile Brezilyalı futbolcu arasında anlaşma sağlandı. Ayrılığa dair Aziz Yıldırım'ın tek şartı da belli oldu.

Yıldırım ayrılığa onay vermek için 12 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Söz konusu teklifin gelmesi halinde Yıldırım ayrılığa onay verecek.

İsmail Kartal 'Kalacak' dedi başka takımla anlaştı: Aziz Yıldırım'ın tek şartı belli oldu - Resim : 1

İSMAİL KARTAL: BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun geleceğine dair konuşan İsmail Kartal, Fred'in takımda kalacağını söylemişti. Kartal konuşmasında "Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak" demişti.

GORNIK ZABRZE'YE KARŞI 90 DAKİKA SAHADA KALDI

İsmail Kartal, Gornik Zabrze'ye karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fred'i 90 dakika sahada tuttu. Sarı-lacivertliler maçı tek golle kazandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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