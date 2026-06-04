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Işık Koşaner veda etti

Fransa Açık'ta genç erkekler kategorisinde yer alan Işık Koşaner, turnuvaya veda etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Işık Koşaner veda etti

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda genç erkeklerde mücadele eden Kaan Işık Koşaner, 3. turda 6 numaralı seribaşı ABD'li Keaten Hance ile kaşılaştı.

Paris'te Işık Koşaner fırtınasıParis'te Işık Koşaner fırtınası

Koşaner, maçı 2-0 (6-1, 6-1) kaybederek elendi.
Genç tenisçi, ilk turda Fransa'dan Moise Kouame'yi 2-1 yenerek elemiş ve büyük başarı elde etmişti.

AHMET KAPLAN YARI FİNALDE

Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale çıktı.
Dünya 5 numarası Ahmet, başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye çeyrek final maçında, klasmanın 9. basamağındaki Büyük Britanyalı Gregory Slade ile karşılaştı.
Ahmet, 44 dakika süren maçı oyun vermeden 2-0 (6-0, 6-0) kazanarak sonraki turda Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder'in rakibi oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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