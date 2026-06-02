Türk tenisi, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen dünyanın en prestijli turnuvalarından Roland Garros’ta tarihi bir başarıya tanıklık ediyor.

Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) sporcusu Kaan Işık Koşaner, gösterdiği üstün performansla hem Adana’nın hem de Türkiye’nin gururu oldu.

TEK TÜRK SPORCU OLDU

Gençler kategorisinde korta çıkan Koşaner, zorlu eleme maçlarını geçerek ana tabloya kalmayı başardı. Bu sonuçla dev turnuvada mücadele eden tek Türk sporcu unvanını elde etti.

PARİS'İ KARIŞTIRDI

Ana tablonun ilk turunda ev sahibi Fransa’dan Moise Kouame ile karşılaşan genç raket, ilk seti 2-6 kaybetmesine rağmen pes etmedi. İkinci seti 6-3, karar setini ise 6-2 kazanarak korttan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Mücadeleci ruhu, tenis otoritelerinden tam not aldı. Fransız basını genç oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetti.

PARİS’TE TAM DESTEK

ATDSK Tenisten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Çetin ve Antrenör Alessio Cermentini, Paris’te kort kenarından Koşaner’e destek verdi. ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, “Roland Garros gibi dünyanın en büyük vitrinlerinden birinde elemelerden çıkıp ana tabloda tur atlamak; kulübümüz, kentimiz ve Türk tenisi adına tarif edilemez bir gurur kaynağıdır” diyerek sporcuyu, ailesini ve teknik ekibini kutladı.





