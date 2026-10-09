İrfan Saraloğlu'ndan maçın hakemine sert tepki

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un cezalı olması sebebiyle bugünki karşılaşmada saha kenarında bulunan yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, Kasımpaşa mücadelesinden sonra maçın hakemine sert açıklamalarda bulundu.

KIRMIZI KART OLAYI

Saraloğlu, "Kırmızı kart olayı... Halil Umut Meler verdi ama öncesinde faul var, net faul! Yeterli derecede itilmediği.. birileri yardım mı edecek daha hızlı itsinler diye. Abdülkerim'in dengesi bozuluyor ve top rakibe geliyor. Lucas Torreira müdahale ediyor ve kart görüyor." dedi.

SÜREKLİ 4'ÜNCÜ HAKEMİ İKAZ ETMEK ZORUNDA KALDIK

Sarı-kırmızılı antrenör, "Değerli bir futbol hakemi ancak isteksizdi biraz... Saniyeleri sayarken de çok daha yavaş saydı. Sürekli 4. hakemi ikaz etmek zorunda kaldık. Topun oyunda kalma süresinin yükseltilmesini istiyoruz. Bu kural oyunun akıcı olması için kondu, antrenörler bu kuralı uygulatmaya çalışıyor. Hakemler de uygulatmak zorunda değil mi? Yanlış mıyım? Çok isteksizdi, bir ağabeyi olarak söylüyorum. Top oyundayken pozisyon buluyoruz, oyunun temposunun düşmesi aleyhimize oluyor. Bunu bütün rakipler biliyor. Hakemlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.