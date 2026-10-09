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Galatasaray tarih yazıyor: 39 maçlık seri

Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayan Galatasaray, sahadan 3-1’lik net bir galibiyetle ayrılarak gövde gösterisi yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray tarih yazıyor: 39 maçlık seri

RAMS Park’ı adeta geçilmez bir kaleye dönüştüren sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte iç sahadaki yenilmezlik serisini tam 39 maça çıkartarak kırılması güç bir rekor zincirine bir halka daha ekledi.

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Aslan, taraftarı önünde oynadığı lig maçlarında rakiplerine geçit vermeme geleneğini sürdürüyor. Kasımpaşa engelini de 3 golle geçen şampiyonluk adayı, iç sahadaki muhteşem serisini bir adım daha ileriye taşıdı.

EN SON FENERBAHÇE'YE KAYBETTİ

RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, o günden sonra evinde adeta duvar ördü.

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Bu müsabakanın ardından taraftarının önünde çıktığı 39 lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 31 galibiyet ve 8 beraberlik alarak tarihi bir istatistiğe imza attı.

İÇ SAHADA GEÇİLMEZ DUVAR

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de taraftarının önünde şu ana kadar 4 zorlu mücadeleye çıktı. RAMS Park’taki bu karşılaşmalarda rakiplerine galibiyet şansı tanımayan Aslan, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek iç saha avantajını ne kadar kusursuz kullandığını tüm lige bir kez daha ilan etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk
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