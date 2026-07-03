İran Milli takımının soyunma odasından yine not çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden İran Milli Takımı, sahadaki performansından çok maç sonrasında soyunma odasında bıraktığı el yazısı mektupla gündeme oturdu. Mısır ile 1-1 berabere kalan İranlı futbolcular, Seattle'daki soyunma odasında bıraktıkları notta sadece ev sahibi kente teşekkür etmekle kalmadı, turnuva boyunca yaşadıklarını "adalet" ve "onur" vurgusuyla satırlara döktü.

İran, uzatma dakikalarında attığı golle son 32 turuna yükseldiğini düşünürken, VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu kararın ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan takım, duygularını soyunma odasında bıraktığı mektupla ifade etti.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Biz İran'dan geliyoruz. Binlerce yıldır zaferden önce onuru yücelten bir ülkeden... Bizim için futbol sadece sonuçların yarışı değil, karakterin sınandığı bir mücadeledir. Puanlar birçok yolla kazanılabilir ama saygı öyle kazanılmaz."

"HER ZAMAN BAŞIMIZ DİK"

İranlı futbolcuların en dikkat çeken mesajı ise adalet vurgusu oldu:

"Belki bir takım grubu geçebilir. Ama tarihin önünde dimdik durabilmek ancak adalet ve onurla mümkündür. Fair play sadece futbol kurallarındaki bir cümle değildir; oyunun ruhudur."

Mesajın sonunda Seattle halkına ve İranlı taraftarlara da teşekkür edildi:

"Seattle'a misafirperverliği için teşekkür ediyoruz. Ve kalbini, sesini, tüm benliğini İran için ortaya koyan bütün İranlılara teşekkür ediyoruz. İran... Her zaman başımız dik."

FIFA'YA ÇAĞRI

Mektuptaki ifadeler, İran cephesinin turnuva boyunca dile getirdiği eleştirilerin de bir özeti niteliğinde.

Teknik Direktör Amir Ghalenoei, Mısır maçının ardından yaptığı açıklamada FIFA'ya çağrıda bulunarak, ev sahibi ülkenin takımlar arasında ayrım yapmaması gerektiğini söyledi.

"FIFA'ya sesleniyorum; gelecekte ev sahibi ülkelerin hiçbir takıma bize davranıldığı gibi davranmasına izin vermeyin."

İran, ABD'nin uyguladığı seyahat kısıtlamaları nedeniyle diğer takımlardan farklı olarak tüm turnuva boyunca Meksika'daki kamp merkezinden maç şehirlerine gidip gelmek zorunda kalmıştı. Takım kaptanı Mehdi Taremi de bu şartların "adil olmadığını" dile getirmişti.

İran Milli Takımı daha önce de Belçika maçının ardından Los Angeles'taki soyunma odasında benzer bir teşekkür mektubu bırakmıştı. Ancak Seattle'da bırakılan ikinci mektup, bu kez "adalet", "onur" ve "fair play" vurgusuyla Dünya Kupası'nın en çok konuşulan mesajlarından biri haline geldi.