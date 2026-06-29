İki şampiyonluk gördü: Süper Lig'i göremeden gitti

Dört yıllık bir birliktelik noktalandı. Kocaelispor, genç orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile karşılıklı mutabakat sağlayarak yollarını ayırdı. 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi resmi olarak feshedilirken yeşil-siyahlı kulüp, genç oyuncuya duygusal bir veda mesajıyla uğurladı.

DÖRT SEZONLUK YOLCULUK: 2 ŞAMPİYONLUK

Mesut Can Tunalı, Kocaelispor bünyesinde geçirdiği dört sezon boyunca kulübün en parlak ve anlamlı dönemlerine doğrudan tanıklık etti. Yeşil-siyahlı formayı terleten genç orta saha, bu süreçte kulübün hem 2. Lig hem de 1. Lig şampiyonluklarında kadroda yer alarak kupa kaldırma sevincini bizzat yaşadı.

GEÇEN SEZON KİRALIK GİTTİ

Tunalı, 2024-2025 sezonunu Kocaelispor bünyesinde değil; kiralık olarak gittiği Serik Belediyespor'da tamamladı. Ayrılığın ardındaki sebebin ise genç oyuncunun kulüpte artık düzenli forma şansı bulamaması ve kariyerinde yeni bir sayfa arayışına girmesi olduğu belirtildi.

KULÜPTEN DUYGU DOLU VEDA

Kocaelispor'un resmi ayrılık açıklaması, sıradan bir sözleşme feshi bildiriminin çok ötesine geçti. Kulüp, "Kutsal formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mesut Can Tunalı'ya emekleri için teşekkür ediyoruz" ifadesiyle genç oyuncuya içten bir veda gerçekleştirdi.

YENİ SAYFA, YENİ HEDEFLER

22 yaşında olan Mesut Can Tunalı'nın Kocaelispor'da yaşadığı şampiyonluk deneyimleri ve Serik Belediyespor'daki kiralık süreç, genç oyuncunun özgeçmişine değerli bir birikim kattı. .