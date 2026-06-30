Icardi'ye yapılan Arabistan teklifini açıkladı

Galatasaray'da tüm gözler Mauro Icardi ile Sarı Kırmızılı yönetim arasındaki görüşmeden çıkacak sonuca çevrildi.

Telegol moderatörü Serhat Ulueren, Galatasaraylı Victor Osimhen'e yapılan astronomik teklifleri ve Icardi'ye Arabistan kulüplerinin ilgisini açıkladı.

Icardi'nin merakla beklenen durumunun cuma gününe kadar netlik kazanacağını vurgulayan Ulueren, "Mauro Icardi'ye Arabistan'dan 12 milyon euroluk maaşlık bir teklif geldi. Bu rakamı ise Galatasaray'dan istedi. Sonra 7 milyon euroya kadar indirdi Galatasaray cephesi. Cuma'ya kadar her şey belli olacak ve Icardi'nin geleceği netlik kazanacak. Torreira, Barış Alper ve Davinson kalacak. Yani Galatasaray kemik kadrosunu önümüzdeki sezon da koruyacak" dedi.

122 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Serhat Ulueren Osimhen konusuna da değindi. Ünlü spor yorumcusu "Osimhen için Arabistan'dan 122 milyon euroluk yazılı teklif var. Premier Lig'den ise 98 milyon euroluk teklif geldi. Manchester United veya Tottenham'dan geldiği söyleniyor. Galatasaray'ın bonservis talebi 140 milyon euro. Osimhen'in gitme ihtimali olduğu için Icardi takımda kalabilir.

Başkan Dursun Özbek her şeyi düşünüyor. Bu arada Noa Lang, Galatasaray'a dönmek için can atıyor. Frankfurt forması giyen Can Uzun için en fazla 45 milyon euroluk'ya çıkacaklar. Yedek kaleci de arıyorlar. Lille'den Berke Özer'e gittiler ve 'Ben Uğurcan'ın yedeği olmam' cevabı geldi. Dünya Kupası'ndan sonra 4 transfer yapılacak. 2 tane Sane, Osimhen tarzı Dünya yıldızı gelecek. 2 tanesi de normal seviyede oyuncular olacak" diye konuştu.