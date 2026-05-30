Icardi tatilini yarıda bırakıp apar topar İstanbul'a döndü: Kabul etmedi

Önümüzdeki günlerde Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor.

Arjantinli yıldız, Japonya tatili yarıda bıraktı ve görüşme yapmak için İstanbul'a döndü.

Tecrübeli futbolcunun menajeri Pino, Galatasaraylı yöneticiler ile görüşmek üzere birkaç gündür İstanbul'da olsa da henüz anlaşma sağlanamadı.

Icardi'nin bundan sonra yapılacak olan görüşmelerde hazır bulunmak istediği ifade edildi.

MAAŞ TEKLİFİ REDDEDİLDİ

İki taraf arasındaki görüşmeler iki konuda tıkanmış duruma.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımda kalmasını istediği Icardi'ye yıllık 4 milyon euro önerdi ancak menajer Pino bu teklifi reddetti.

32 yaşındaki golcü oyuncunun bir sonraki görüşmede maaşından fedakarlık edip etmeyeceği merak konusu oldu.

ICARDI İKİNCİ FORVET OLMAYI İSTEMİYOR

Galatasaray'da takımın birinci forveti Victor Osimhen.

Icardi ise mevcut durumda takımın ikinci forveti olmayı kesinlikle kabul etmedi.

Teknik direktör Okan Buruk, Icardi takımda kalsa bile takıma yeni bir forvet takviyesi yapılması talebinde bulundu.

Buruk, tecrübeli futbolcuya istediği süreleri vermeyi planlamıyor.

Galatasaray yönetimi ve Icardi arasında yapılacak görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.