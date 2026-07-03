Icardi ortaya çıktı: Gece yarısı paylaştı

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren, henüz yeni bir anlmaşma yapamayan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ortaya çıktı.

Arjantinli futbolcu sarı kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmelerde ücret konusunda anlaşma sağlayamayınca ülkesine gitmişti. Menajeri ise Galatasaray'la görüşmlerinin sürdüğünü açıklamıştı.

"TOPLUMUN YOZLAŞTIĞINI GÖRMEK ÜZÜCÜ"

Mauro Icardi, sosyal medyadan kendisine yönelik bir eleştiri paylaşan kişiye sert tepki gösterdi.

Gece yarısı paylaşımda bulunan Arjantinli futbolcu şu ifadeleleri kullandı:

"Başarısızsın diyen kişi, 45 yaşında ünlü olmuş sıradan bir kadın. Hiçbir yeteneği yok, kendi soyadıyla tanınmıyor ve başkalarının hayatlarını konuşarak geçiniyor. Hayatını bu mesleğe hazırlayan ciddi gazeteciler olduğunu düşününce...

Toplumun ne kadar yozlaştığını görmek üzücü."

Icardi Galatasaray'a 2022'de Paris Saint Germain'den kiralık olarak gelmiş, 26 maçta 23 gol atmıştı.

Ardından sarı kırmızılı kulüp bonservisini de almıştı.

2023-2024 sezonunda 45 resmi maçta 30 gol atan Icardi, sonraki sezon sakatlığı nedeniyle sadece 14 maçta oynayabilmiş, fileleri de 6 kez havalandırmıştı.

Icardi geçen sezon ise 47 maçta 16 gol attı.