Galatasaray'da Icardi belirsizliği sürüyor. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın gündemindeki Can Uzun ile geleceği bilinmezliğini koruyan Mauro Icardi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"CAN UZUN ÇOK FAYDALI OLUR"

Galatasaray ile adı anılan Can Uzun transferine ilişkin Çakar, anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. "Galatasaray Can Uzun'la anlaşmış. Kulübü Frankfurt'la da anlaşırsa bu iş biter. Zaten Galatasaray'ın Avrupa takvimi geç olacağı için transfer konusunda acele etmiyorlar. Bence çok faydalı bir transfer olur. Hem yerli hem de potansiyeli var" diyen Çakar, genç oyuncunun sarı-kırmızılı kadroya önemli katkılar sağlayabileceğini vurguladı.

İSMAİL KARTAL'IN YANINA GİDERSE

Çakar'ın asıl dikkat çeken yorumu Mauro Icardi üzerine geldi. Arjantinli golcünün Fenerbahçe'ye gidebileceğini savunan Çakar, "Eğer Icardi hırs yapıp Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yanına gidip 1 ay sert idman yapıp kuvveti alırsa çok büyük katkı sağlar" dedi.

"FINDIK FISTIK PARA"

Çakar, Fenerbahçe'nin bu transferde fazla kaybı olmayacağını da rakamlarla ortaya koydu. Bonservis ödenmeyeceğini, yalnızca 5-6 milyon Euro maaş verileceğini belirten yorumcu, "Cherif ve Kante'ye 30-40 verdiğin yerde Icardi için bu paralar fındık fıstık" ifadelerini kullandı.

TARİHSEL ÖRNEKLER

Çakar, rakip takıma geçen yıldızların başarılı olduğu örnekleri de sıraladı. Feyyaz Uçar, Selçuk Yula ve Tanju Çolak gibi isimlerin benzer transferlerle tarihe geçtiğini hatırlatan yorumcu, Icardi'nin de aynı iz bırakabileceğini ima etti.