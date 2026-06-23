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Halk TV Spor Galatasaray uçağı transfer için kalkıyor: Rota Almanya

Galatasaray uçağı transfer için kalkıyor: Rota Almanya

Galatasaray, Can Uzun transferini bizzat masada kapatmak için harekete geçti. Abdullah Kavukcu, önümüzdeki hafta Almanya'ya giderek Frankfurt ile görüşecek. Sarı Kırmızılı ekibin uçağı transfer için kalkacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray uçağı transfer için kalkıyor: Rota Almanya

Süper Lig şampiyonu Galatasaray transferde harekete geçti. Sarı Kırmızılıların uçağı bu kez Almanya'ya hareketlenmek için kalkacak.
Galatasaray'ın Can Uzun transferinde sözden eyleme geçtiği öğrenildi.

ABDULLAH KAVUKCU ALMANYA'YA GİDECEK

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre Futbol Direktörü Abdullah Kavukcu, önümüzdeki hafta Almanya'ya giderek Eintracht Frankfurt ile masaya oturacak. 20 yaşındaki milli yıldız için Teknik Direktör Okan Buruk'un da ısrarcı olduğu biliniyor.

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Can Uzun'un da Galatasaray'da oynamak istediği belirtildi.

Galatasaray uçağı transfer için kalkıyor: Rota Almanya - Resim : 2

TEKLİF PAKETİ ŞİMİDEN HAZIR

Galatasaray'ın Frankfurt'a sunacağı teklifin 30 milyon euro bonservis bedeli üzerine kurulu olduğu belirtildi. Pakete bonuslar ve olası bir sonraki satıştan pay maddelerinin de ekleneceği öğrenildi.

35 MİLYON EURO HAYAL Mİ?

Ancak daha önce Dursun Özbek'in 30-35 milyon euroya çıkmayacağını net biçimde ortaya koyduğu hatırlatıldığında müzakerenin kolay geçmeyeceği görülüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Okan Buruk Dursun Özbek
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