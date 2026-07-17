Icardi gider gitmez anlaşma yapıldı: Galatasaray yeni golcüsünü buldu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği son buldu. Sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcuyla yollarını ayırdı.

MATYIV PONIMARENKO İLE ANLAŞILDI

Ayrılığın ardından golcü transferi için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar sürpriz bir isme yöneldi. Ajansspor'da yer alan habere göre; yönetim, Dinamo Kiev forması giyen Matviy Ponomarenko ile anlaştı.

DINAMO KIEV ZORUN SATIN ALMA OSİYONU İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar, Ukraynalı oyuncunun kulübüne de şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Dinamo Kiev ise anlaşmanın zorunlu satın alma opsiyonuyla yapılmasını istiyor. Ukrayna kulübü oyuncudan 30 milyon euro bonservis bekliyor.

ARTI 4 KONTENJANINA UYGUN

Galatasaray yönetimi, 20 yaşındaki oyuncunun 10+4'lük yabancı kuralına uygun olması sebebiyle transferi tamamlamak istiyor.

24 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev formasıyla 31 maça çıkan Matviy Ponomarenko, 24 gol ve 3 asist kaydetti.