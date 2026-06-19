Icardi Galatasaray'da kaldı

Galatasaray'da sıcak gelişme! Sarı Kırmızılıların Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, Mauro Icardi ile fotoğrafını "Kalıyor" notu düşerek paylaştı. Galatasaray'da Icardi belirsizliği sürerken soyunma odasından beklenmedik bir ses yükseldi.

Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, Icardi ile çektiği fotoğrafı sarı-kırmızı kalp emojisiyle birlikte "Kalıyor" notuyla paylaştı. Takım arkadaşının bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.



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Sahne arkasında ise müzakereler henüz tamamlanmış değil. Galatasaray yönetimi Icardi'ye bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif etti. Arjantinli golcünün cephesi ise talebi yukarı çekti: yıllık en az 7 milyon euro, belirli sayıda maçta oynama garantisi ve 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat.

ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Başkan Dursun Özbek, Icardi'nin Galatasaray'a katkısını ve kulübe olan sevgisini açıkça teslim etti. Ancak oynama garantisi talebine ve uzun sözleşme süresine kapıyı kapattı. Yıllık ücret konusunda esneklik göstermeye yakın olan Özbek'in garanti maddesi ve kontrat süresi konularında tutumunu koruduğu belirtildi.

47 MAÇTA 16 GOL

Icardi, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı ve 16 gol, 3 asistlik katkı sağladı. İki tarafın ortak paydada buluşup buluşamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.