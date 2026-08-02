Hikmet Karaman'dan çalım üstüne çalım!

Iğdır FK'nın CEO'su Hikmet Karaman, eski kulübü Kayserispor'a çalım üstüne çalım atıyor. Karaman, 3 dönem teknik direktörlüğünü yaptığı Kayserispor'un transfer etmek istediği bir futbolcuyu almıştı. Şimdi yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

Kayseri Anadolu Haber'den Hakan Çiftci'nin haberine göre; Kayserispor'da Taşkın İlter transferi zora girdi. Taşkın İlter için Hikmet Karaman devreye girdi.

"HİKMET KARAMAN BİR ÇALIM DAHA ATMIŞ OLACAK!"

Gazeteci Reşat Can Özbudak, "Iğdır FK, Taşkın İlter ile anlaşmak üzere. Oyuncu Eyüpspor ile fesih görüşmeleri yapıyor. Tamamlandıktan sonra Iğdır FK ile masaya oturacak" ifadelerini kullandı.

Haberde "Eğer Taşkın İlter Iğdırspor'a imza atarsa, CEO Hikmet Karaman Kayserispor'a bir transfer çalımı daha atmış olacak. Sarı kırmızılı kulübün prensip anlaşmasına vardığı Soner Gönül de Iğdırspor'a transfer olmuştu" ifadeleri kullanıldı.

Teknik Direktör Atila Gerin'in eski öğrencisini ısrarla istediği, yönetime de alınması için rapor verdiği haberde yer aldı.