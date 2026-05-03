Hikmet Karaman Amedspor'u kutladı: Biz de gururluyuz

Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Amedspor'la 3-3 berabere kaldıkları maçtan sonra Süper Lig'e çıkan rakiplerini kutladı.

Son dakika | Amedspor Süper Lig'e yükseldi

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularım iyi mücadele etti. Maçtan sonra da herhangi bir farklı düşünceye yer bırakmadı. Bu, çok önemliydi. Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik ediyoruz. Süper Lig'e çıkmak kolay değil. Ülkeyi bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Başarılı olanı, iyi olanı alkışlayacağız.

"ÇIKAN TAKIMI DA TEBRİK EDECEKSİNİZ"

Erokspor ile çekiştiler ama onlar kendi sahasında 1-1 berabere kaldı. Bir hafta önce birçok konuşma oldu. Biz Iğdır olarak bu tür düşüncelerin içinde olmadığımız için hem takım hem de oyuncularımız olarak gururluyuz. Çıkan takımı da tebrik edeceksiniz. Kim çıkarsa çıksın bu bir gerçek. Dolayısıyla Amed Sportif Faaliyetler'e Süper Lig'de başarılar diliyorum. Aslında Amed takımının bu 5. maçı. 4 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. Baktığımız zaman 5 maçta 8-11 puan kaybetmiş. Belki bu çok daha önceden şekillenirdi. Dolayısıyla ligin son maçına denk geldi. Futbol olarak iyi heyecan oldu. Bence iki takımı da tebrik etmek lazım. Skorlar sürekli değişti. Diğer tarafta da skorlar değişiyor. Bunu kaldırmak kolay değil.

Objektif bakmak, doğru değerlendirmek lazım. Nihayetinde bundan sonra play-off oynanacak. Biz Iğdırspor olarak çıktık, mücadelemizi verdik. Amed Sportif Faaliyetler attığımız gollere cevap verdi. Standartların üzerinde bir maç oldu. Bundan sonra play-off mücadelesi verecek takımlara başarılar diliyorum." (AA)