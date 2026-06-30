Hamdi Ulukaya Aziz Yıldırım'la görüşüp uçağa atladı: TFF 2. Lig ekibiyle dev anlaşmayı imzaladı

Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe ziyaretinin ardından memleketi Erzincan'a gitti. Ulukaya, TFF 2. Lig ekiplerinden Erzincanspor'a sponsor oldu. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törenle imza imzalar atıldı.

5 MİLYON DOLARLIK YENİ ANLAŞMA

Toplantıda, bu yılın başında kulübün acil borç sarmalından kurtarılması amacıyla Hamdi Ulukaya tarafından sağlanan 3 milyon 150 bin dolarlık ilk can suyunun ardından, gelecek sezonu kapsayan ve içinde forma göğüs sponsorluğunun da yer aldığı 5 milyon dolarlık yeni taahhüt kamuoyuna açıklandı. Yeni destekle kulübün mali yapısının güçlendirilmesi ve yeni sezon planlamasının daha sağlıklı yürütülmesi hedefleniyor.

Spor kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Destek kapsamında Erzincanspor, zaruri maddi yükümlülüklerini karşılamaya devam edebilecek ve bu yolla kalıcı başarı için yapılanmasını sürdürme imkanına kavuşacak. Erzincanspor, öte yandan geleceğinin güvencesi olan altyapı yatırımlarına hız verecek. Erzincanspor, 2026-27 sezonunda forma göğüs alanında Chobani logosuyla mücadele edecek. 42 yıllık geçmişe sahip Erzincanspor'un yaşadığı mali sorunların ardından Chobani kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, kulübe kapsamlı bir destek sağladı.

"BU ŞEHRİN İNSANINA ÖMÜRLÜK BİR VEFA BORCU"

Törende yaptığı duygusal konuşmada doğduğu topraklara olan bağlılığını vurgulayan Hamdi Ulukaya, Erzincanspor'a sağlanan desteği bir yatırım değil, Erzincan'a duyduğu vefanın bir göstergesi olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi:

Ben İliç'in çocuğuyum. Hayata, topluma ve iş dünyasına dair hayallerim Fırat'ın kenarında, bu topraklarda şekillendi. Yıllar içinde şunu öğrendim: İnsan bedeniyle ne kadar uzağa giderse gitsin, kalbi nereye aitse orada kalıyor. Benim kalbim hiç buradan gitmedi. Bugün burada attığımız imza da benim için bu yüzden çok kıymetli. Bu bir yatırım değil; doğduğum topraklara, bu şehrin insanına ömürlük bir vefa borcudur. Futbol sahada oynanan bir oyundan çok daha fazlasıdır; insanları ortak bir heyecanda buluşturur, bir kentin kimliğini güçlendirir. Bu destek yalnızca bir spor kulübüne verilmiş destek değil, Erzincan'ın çocuklarının hayallerine verilmiş bir omuzdur. Yeni dönemde önceliğimiz altyapı olmalı. Çünkü yetenek her toprakta var; eksik olan eşit fırsat. Biz o fırsatı buraya, evimize getirmek istiyoruz. Erzincanspor'un bu yönüyle bir futbol kulübünden çok daha fazlası olacağına inanıyorum.