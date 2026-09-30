Halil Umut Meler İngiltere'nin kaderini değiştirdi

Prag'da oynanan dev mücadeleye, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in VAR uyarısı sonrası gösterdiği kırmızı kart ve İngiliz yıldızların ikinci yarıdaki golleri damga vurdu.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ikinci hafta mücadelesinde İngiltere, deplasmanda Çekya ile karşı karşıya geldi.

Prag'daki Fortuna Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi konuk ekip İngiltere 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışan ev sahibi Çekya, Türk hakem Halil Umut Meler'in tarihi kararı sonrası sahada 10 kişi kalınca tüm oyun planını tazelemek zorunda kaldı.

25'İNCİ DAKİKADA GELEN VAR UYARISI VE KIRMIZI KART

Karşılaşmanın kırılma anı henüz 25'inci dakikada yaşandı.

Çekya'nın en etkili isimlerinden biri olan Pavel Sulc, İngiliz orta saha oyuncusu Elliot Anderson'a yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler tarafından ilk olarak sarı kartla cezalandırıldı.

Ancak İsviçreli VAR hakemi Fedayi San'ın uyarısı üzerine Meler, pozisyonu saha kenarındaki VAR monitöründe yeniden inceledi. Pozisyonun ciddiyetini değerlendiren tecrübeli Türk hakem, sarı kartı iptal ederek Pavel Sulc'u doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

İNGİLTERE İKİNCİ YARIDAKİ BASKISINI GOLLERLE SÜSLEDİ

Kırmızı kart kararının ardından tamamen savunma moduna geçen Çekya, ilk yarıyı golsüz beraberlikle kapatmayı başardı. Ancak ikinci yarıya fırtına gibi giren İngiltere, eksik rakibinin direncini hızlıca kırdı.

Trent Alexander-Arnold'ın sağ kanattan adrese teslim açtığı ortayı şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderen Anthony Gordon, takımını 1-0 öne geçirdi. İngilizlerin dünyaca ünlü golcüsü ve kaptanı Harry Kane, ceza sahası içindeki şık sol ayak vuruşuyla kaleci Matej Kovar'ı bir kez daha avlayarak maçın skorunu ilan etti: 2-0.

Bu sonuçla birlikte gruptaki ilk karşılaşmasında İspanya'ya kaybeden İngiltere, 3 puanla tanışarak moral depoladı.

Hırvatistan yenilgisinin ardından ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Çekya ise henüz puanla tanışamayarak grubun son sırasında kaldı.