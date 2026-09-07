"Hakemleri de yenmek zorunda: Vlahovic'e en az 4 maç ceza!"

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yankıları sürerken, maçla ilgili çarpıcı iddialar geldi. Vlahovic'in en az 4 maç ceza alması gerektiği ileri sürüldü.

"Fenerbahçe'nin kadrosu, yaş ortalaması ve fiziksel kapasite açısından Beşiktaş gibi güçlü takımlara karşı önde yüksek baskı yapamayacağını İsmail Kartal da görmüştür artık" diyen Sabah yazarı Mevlüt Tezel, şu ifadeleri kullandı:

"Önde baskı sevdası yüzünden bazı anlarda dört-beş sarı lacivertli futbolcu rakip sahada kalırken siyahbeyazlılara geniş alanlar kaldı ve bunu da iyi değerlendirdiler.

İsmail Kartal maçı, İrfan'ın yerine Kerem'i oyuna soktuğu anda kaybetti aslında.

Çok top kaybeden Kerem'in yerine İsmail Yüksek oyuna girseydi orta saha direnci artardı!

Fenerbahçe kötü oynamasına rağmen maçı kazanacak fırsatlar buldu ama Halil Umut Meler sarı-lacivertlilerin net iki penaltısını vermedi!

Yani Aziz Yıldırım başkan olsa da bir şey değişmiyor!

Bazı takımlar ligin başında hakem itelemesiyle yarışta kalıyorken, Fenerbahçe yine hem rakibini hem de hakemleri yenmek zorunda!"

"VLAHOVİC'E EN AZ 4 MAÇ CEZA"

Tezel, maçın içinde yaşanan Skriniar-Vlahovic gerilimiyle ilgili de şöyle yazdı:

"Derbide Vlahovic'in Skriniar'a doğru yaptığı el hareketi ve Skriniar'ın da rakibinin boğazını sıkması nedeniyle kırmızı kart görmeleri gerekiyordu.

Vlahovic'in el hareketinin aynısını 2012 yılında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Raul Meireles yapınca TFF, Portekizli futbolcuya 11 maç men cezası vermişti.

Daha sonra bu ceza 4 maça düşürülmüştü!

Eğer futbolda adalet istiyorsak Vlahovic'in de en az dört maç ceza alması gerekiyor!"