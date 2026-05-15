Hakan Safi'nin yeni teknik direktör adayı belli oldu

Fenerbahçe’de başkanlığa aday olan Hakan Safi, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

İLK OLARAK TEKNİK DİREKTÖR GETİRECEK

Domenico Tedesco’nun gönderilmesi nedeniyle ilk hamlesini kulübeye yapacak olan Hakan Safi’den sürpriz bir hamle geldi.

RUBEN AMORIM'İ LİSTEYE EKLEDİ

Takvim’de yer alan habere göre; Hakan Safi, son olarak Manchester United’ı çalıştıran Ruben Amorim’i listesine ekledi.

Hakan Safi daha önce de Xabi Alonso, Filipe Luis ve Enzo Maresca’yla ilgilendiği öne sürülmüştü.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Manchester United’ın başında 21 maça çıkan Ruben Amorim, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Portekizli teknik adam, 1.48 puan ortalaması yakaladı.

PORTEKİZ'DE 6 KUPA KALDIRDI

Ruben Amorim daha önce kariyerinde 2 Portekiz Süper Ligi, 3 Portekiz Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazandı.

