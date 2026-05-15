Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın golcü planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de seçim çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım ilk takviyeyi forvet hattına yapacak. Yıldırım cephesi, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis'in menajeriyle temasa geçti.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürüyor.

AZİZ YILDIRIM'DAN GOLCÜ HAREKATI

1 yıllığına gelip sarı-lacivertlileri şampiyonluğa ulaştırmayı amaçlayan Aziz Yıldırım ilk takviyeyi forvet hattına yapacak.

Takvim'de yer alan habere göre; daha önce Alexander Sörloth ve Romelu Lukaku'ya giden Aziz Yıldırım şimdi de rotayı Portekiz'e kırdı.

YENİ HEDEF VANGELIS PAVLIDIS

Aziz Yıldırım'ın Benfica'da forma giyen Vangelis Pavlidis'e yöneldiği aktarıldı. Yunan golcünün menajeriyle ilk temasın sağlandığı öğrenildi.

52 MAÇTA 30 GOL ATTI

Bu sezon Benfica formasıyla 52 maça çıkan Vangelis Pavlidis, 4 bin 157 dakika sahada kaldı. Pavledis bu sürede 30 gol ve 6 asist kaydetti.

