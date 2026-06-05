Hakan Safi 'Transferi bitirdim' dedi: Oyuncunun kulübü yalanladı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, olağanüstü genel kurul öncesi ilk anlaşmayı açıkladı. Safi seçilmesi halinde Sporting Lisbon forması giyen Luis Suarez'in takıma katılacağını duyurdu.

"TRANSFERİ BİTİRDİM"

Safi konuya dair yaptığı açıklamada "Bakın sözümü tutacağımı söyledim size, biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı gelecek. Luis Suarez ile konuştuk anlaşma sağladık, transferi bitirdim" ifadelerini kullandı.

"KİRLİ STRATEJİLER SPORTING'E SÖKMEZ"

Ancak oyuncunun kulübü Sporting Lisbon'dan sürpriz bir açıklama geldi. Kulüp başkanı Varandas, Safi'ye tepki gösterdi.

Herhangi bir anlaşma olmadığını belirten Varandas, "Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'yi tanımıyorum. Ancak kampanya yöneticisinin Porto'da yaşadığını biliyorum. Kullandığı taktikleri de iyi biliyorum. Biz bunları daha önce Hjulmand'da yaşamıştık. Atletico Madrid'in teklif yaptığına yönelik haberler yazıldı ama teklif yoktu. Kirli stratejiler Sporting'e sökmez. Ters teper" dedi.