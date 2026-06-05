Hakan Safi bir futbolcuyu daha açıkladı: Avrupa devi de istiyordu

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, olağanüstü genel kurul öncesi son kez üyelerle bir araya geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Hakan Safi, Mason Grenwood ile anlaştıklarını duyurdu.

"GREENWOOD'LA 4 YILLIK ANLAŞMA YAPTIK"

Anlaşmanın 4 yıllık olduğunu belirten Hakan Safi, "Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtladı. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir" dedi.

"SÖZÜMÜ TUTMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUM"

Etkinliğe gelen Paolo Maldini'ye takılan Hakan Safi, "Yıldız oyuncu getireceğim dedim. Bugün burada sözümü tutmanın haklı gururunu yaşıyorum. Kıymetli dostum Paolo Maldini de burada. Biraz ayağında sorun var. Futbolculuktan kalma sorun da olabilir. (Gülerek) Kendisiyle geleceğin Fenerbahçe'sini şekillendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ROMA DA İSTİYORDU

Hakan Safi'nin Mason Grenwood'la ilgilendiğini duyuran İtalyan basını, Serie A ekiplerinden Roma'nın da oyuncuya talip olduğunu duyurmuştu. Haberde Roma'nın önde olduğu kaydedilmişti.