Hacıosmanoğlu'na destek veren tek Süper Lig kulübü de kararını değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralında değişikliğe gitmeyeceğini açıklamasının ardından Kulüpler Birliği sessiz kalmadı. Birliğin, daha önce oy birliğiyle aldığı 12+2 talebini yeni toplantıda yeniden masaya taşıyacağı öğrenildi.

BİR TEK KOCAELİSPOR KTILMADI AMA

Geçtiğimiz hafta toplanan Kulüpler Birliği, mevcut 10+4 kuralının 12+2 olarak değiştirilmesi talebiyle oy birliğine varmıştı.

Buna Kocaelispor dışındaki tüm takımlar ikna olmuştu ancak sonra Kocaelispor da değişim için imza vermişti.

Hacıosmanoğlu'na karşı Karar tam anlamıyla oy birliğiyle çıktı. Ancak TFF, kısa süre sonra yaptığı resmi açıklamayla yeni sezonda herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini net biçimde duyurdu.

KULÜPLER ISRAR EDİYOR

TFF'nin kapıyı kapatmasına rağmen Kulüpler Birliği talebi gündemden düşürmüyor. Birliğin yeni toplantısında aynı talebin bir kez daha dile getirileceği belirtiliyor. Bu ısrar, kulüplerin değişim talebinin ne kadar kararlı bir zemine oturduğunu ortaya koyuyor.

TOP ARTIK TFF'DE

Kulüpler Birliği'nin talebini yinelemesi, federasyon üzerindeki baskıyı artıracak. Ancak TFF'nin kısa süre içinde geri adım atıp atmayacağı belirsizliğini koruyor. Yeni sezon hazırlıklarının hız kazandığı bu dönemde kulüpler ile federasyon arasındaki yabancı kuralı polemiği tırmanıyor.