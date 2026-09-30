Hacıosmanoğlu'na büyük şok: TFF'de 2 isim ortalığı karıştırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen kulüp yöneticilerini açıkladı. Süper Lig ve TFF 1. Lig'den toplamda 448 yönetici PFDK'ya sevk edilirken 2 isim dikkat çekti.

TFF YÖNETİCİLERİ DE LİSTEDE

Açıklanan isimlerde halihazırda TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ural Aküzüm de yer aldı. Aküzüm, Galatasaray'da yöneticilik yaptığı dönemde bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Ural Aküzüm'ün yanı sıra TFF'den bir isim daha listede yer aldı. Kadın Futbolu Uluslararası Gelişim Temsilciliği görevinde bulunan Fırat Fidan da PFDK'ya sevk edildi. Fidan daha öncesinde Beşiktaş'ta yöneticilik yapıyordu.

İSTİFA ETTİ

HT Spor'da yer alan habere göre; Ural Aküzüm, TFF Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etti. Fırat Fidan'ın ne yapacağı ise bilinmiyor.