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Halk TV Spor Son Dakika: Bahis soruşturmasında PFDK sevkleri açıklandı

Son Dakika: Bahis soruşturmasında PFDK sevkleri açıklandı

TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynayan yöneticileri kamuoyuna duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika: Bahis soruşturmasında PFDK sevkleri açıklandı
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TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılın bahis oynayan takımların idarecilerin isimlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbolunun dürüstlük ve güvenilirliğini sarsan dev bir operasyona imza atarak son 5 yılda bahis oynadığı kesinleşen 448 idarecinin isimlerini ifşa etti. Süper Lig'in dev kulüplerinin yönetim kademelerini adeta dinamitleyen tarihi listede Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş gibi tepe isimler tedbirli olarak disipline gönderildi.

4 büyüklerden PFDK'ya sevk edilen isimler:

Fenerbahçe - 3 kişi
Galatasaray - 5 kişi
Beşiktaş - 10 kişi
Trabzonspor - 13 kişi

Son Dakika: Bahis soruşturmasında PFDK sevkleri açıklandı - Resim : 1

Son Dakika: Bahis soruşturmasında PFDK sevkleri açıklandı - Resim : 2

Son Dakika: Bahis soruşturmasında PFDK sevkleri açıklandı - Resim : 3

Son Dakika: Bahis soruşturmasında PFDK sevkleri açıklandı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
PFDK TFF Trabzonspor Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
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