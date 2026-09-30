Son Dakika: Bahis soruşturmasında PFDK sevkleri açıklandı

TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılın bahis oynayan takımların idarecilerin isimlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbolunun dürüstlük ve güvenilirliğini sarsan dev bir operasyona imza atarak son 5 yılda bahis oynadığı kesinleşen 448 idarecinin isimlerini ifşa etti. Süper Lig'in dev kulüplerinin yönetim kademelerini adeta dinamitleyen tarihi listede Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş gibi tepe isimler tedbirli olarak disipline gönderildi.

4 büyüklerden PFDK'ya sevk edilen isimler:

Fenerbahçe - 3 kişi

Galatasaray - 5 kişi

Beşiktaş - 10 kişi

Trabzonspor - 13 kişi