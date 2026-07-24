Hacıosmanoğlu sonunda kovdu: TFF 2 ismin görevine son verdi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) flaş bir gelişme yaşandı. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) değişikliğe gitti.

VITOR MELO VE JOAO CAPELA GÖREVDEN ALINDI

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal'ın aktardığına göre; Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo ve VAR Direktörü Joao Capela'yla yollar ayrıldı.

Alınan ayrılık kararının arkasında hakemlerin performans olarak ileriye gidememesi, hakem cezalarının ertelenmesi ve maç atamalarının tarafsız olmaması gösterildi.

SERDAL ADALI GÖREVDEN ALINMALARINI İSTEMİŞTİ

Her iki Portekizli isim geçtiğimiz sezon tepkilerin hedefi haline gelmişti. Özellikle Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı görevden alınmalarını talep etmişti.

Serdal Adalı, Galatasaray derbisinin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

MHK’de görev alan Portekizli VAR eğitmenleri ile ilgili büyük şüphelerim var. Portekiz’den bu isimler için görüşmeler yaptım. O ekibin dürüst olduğuna inanmıyorum. Bir an önce görevi bırakmalarını istiyorum.

O koridorun ve odanın maç anındaki kamera görüntüleri kamuoyuna açıklansın. Portekizli eğitimciler ile ilgili her tülü araştırma yapılmalı. TFF’ye bu konuda başvurumuzu yaptık, yanıt bekliyoruz. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmeli. Kuruluna hakim olamıyor