TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimdeki istifalara rağmen direniyor. Hacıosmanoğlu niye istifa etmeyip direniyor? Yılda 8.5 milyon lira kazanacak.

Gazeteci Fatih Altaylı, federasyondaki istifalar ve Hacıosmanoğlu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Altaylı'nın yazısı şöyle:

Dün Futbol Federasyonu üyesi avukat Lale Cander’in niye hâlâ istifa etmediğini sorduğum yazının pikselleri solmadan Cander’in istifası federasyona yollandı.

Federasyon istifayı kabul etmemek için biraz zorluk çıkarsa da sonunda istifa kayda geçti. Ancak hâlâ yasanın gerektirdiği sayıyı koruduğunu iddia ederek koltuğuna yapışan bir arsızlık söz konusu. Oysa Hacıosmanoğlu federasyonunun A takımı diyebileceğimiz, seçimi kazanmasını sağlayan hemen hemen tüm ağır toplar yönetimden ayrılmış durumda. Adı sanı duyulmamış yedek üyelerle ayakta durmaya çalışan bir federasyon başkanı var.

Dün istifa eden Lale Cander, istifa öncesi futbol camiasından çok güvendiği bir ismi aramış ve “İstifa edeyim mi?” diye sormuş.

Aldığı cevap “Bugüne kadar etmemen hata. Sözde yönetim kurulundasın ama toplantılara bile alınmıyorsun. Başkan seni toplum önünde sürekli istiskal etti. Hadi düne kadar bir gerekçen vardı, bugün niye hâlâ oradasın anlamak mümkün değil.” olunca hemen istifasını yollamış.

HACIOSMANOĞLU NİYE DİRENİYOR?

Ancak Hacıosmanoğlu hâlâ direniyor, direniyor da niye direniyor?

Yakın çevresinden aldığım bilgiye göre, Hacıosmanoğlu’nun şu an tek arzusu kendini UEFA yönetimine atabilmek. UEFA’nın yeni yönetim kurulunun belirleneceği seçimli genel kurul, önümüzdeki nisan ayında Astana’da yapılacak.

Hacıosmanoğlu, o güne kadar federasyon başkanı olarak kalmak ve UEFA yönetimine girerek bir tür “dokunulmazlık” kazanmanın peşinde. Eğer UEFA yönetimine kapağı atarsa, yerine gelecek federasyon başkanı kim olursa olsun, UEFA’daki görevi nedeniyle kendisi aleyhine bir şey yapamayacak, uluslararası bir kurumda görev alan bir Türk’e yönelik olumsuz bir tavır sergileyemeyecek.

Hacıosmanoğlu bu nedenle UEFA’da yönetime girmek için uğraşıyor. Ancak bunun için federasyon başkanı olarak kalması lazım çünkü UEFA yönetimine aday olabilmek için yerel federasyonda başkan ya da başkan yardımcısı olma şartı var. Burada koltuğu kaybederse UEFA hayali de kayboluyor.

Hacıosmanoğlu’na “Abi, sen Türkçeyi zor konuşuyorsun, yabancı dilin yok. Nasıl olacak da UEFA’da olacaksın” diyenlere ise “Araştırdım, UEFA yönetiminde yabancı dil bilmeyen iki üye var. Ben de olabilirim. Dil bilmek şart değil” yanıtını vermiş.

Hacıosmanoğlu, 22 Nisan’a kadar görevde kalabilir ve bir kulübümüzün eski yöneticilerinin UEFA’da kendisi için yaptığı kulisler olumlu sonuç verirse, Hacıosmanoğlu artık Türkiye’nin değil Avrupa futbolunun sorunu olacak.

Bu arada merak edenler varsa söyleyeyim, eğer UEFA yönetimine girmeyi becerirse, yılda 8,5 milyon TL civarında bir maaş alacak ve görevle ilgili masrafları karşılanacak.