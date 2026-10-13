TFF'de yeni skandal: UEFA'ya gönderilen sahte yazı ortaya çıktı

İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF'de yaşanan depremin artçıları sürüyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

UEFA Hakem Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, hakemlik camiasında gündem yaratacak iddialarla savcılığa başvurdu. İşcan, eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan ve hakem Abdullah Bora Özkara hakkında suç duyurusunda bulunarak uluslararası kariyerinin sistematik şekilde engellendiğini öne sürdü.

"UEFA'YA GERÇEĞE AYKIRI BİLGİ VERİLDİ"

İşcan'ın suç duyurusu dilekçesine göre olayların başlangıcı 2022 yılına uzanıyor. Deneyimli hakem gözlemcisi, Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde yalnızca belirli tarihleri kapsayan mazeret bildirimi yaptığını ancak buna rağmen UEFA'ya adına gerçeği yansıtmayan bir yazı gönderildiğini iddia etti.

İşcan, kendisinin bilgisi ve onayı dışında UEFA'ya uygun olmadığı yönünde bildirim yapıldığını, bu nedenle uluslararası görev alma ihtimalinin ortadan kaldırılmak istendiğini savundu. Söz konusu işlemin daha sonra düzeltilmesine rağmen yaşananların "resmi belgede sahtecilik" niteliği taşıdığını ileri sürdü.

Gazeteci Burak Doğan resmi belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"ULUSLARARASI GÖREVLERİM ENGELLENDİ"

Başvurusunda 2024 yılında Ferhat Gündoğdu'nun yeniden göreve gelmesinin ardından kendisine yönelik dışlayıcı uygulamaların arttığını belirten İşcan, iki sezon boyunca ulusal liglerde hiçbir karşılaşmaya atanmadığını ifade etti.

Ayrıca A Klasmanı gözlemciliğinden B Klasmanı'na düşürüldüğünü belirten İşcan, çeşitli yazışmaların geciktirilmesi ve pasaport işlemlerindeki aksaklıklar nedeniyle kariyerinin önemli organizasyonları arasında yer alan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçlarında görev yapamadığını öne sürdü.

KLASMAN LİSTELERİNDE YER ALMADIĞINI AÇIKLADI

İşcan, 2026-2027 sezonu klasman listeleri açıklandığında adının hiçbir kategoride bulunmadığını belirterek, mevcut statüsü gereği bir alt klasmana indirilmesi mümkünken tamamen liste dışı bırakıldığını iddia etti.

Başarılı gözlemci, bunun talimatlara aykırı bir uygulama olduğunu ve mesleki kariyerine zarar verdiğini savundu.

"PLANLI BİR MOBBİNG SÜRECİ YAŞADIM"

Suç duyurusu dilekçesinde 2022 yılında başlayan ve sonraki yıllarda şiddetlendiği öne sürülen uygulamaların sistematik bir dışlama ve psikolojik baskı sürecine dönüştüğü ifade edildi.

İşcan, söz konusu isimlerin kişisel husumet ve ayrımcılık gerekçesiyle hareket ettiğini iddia ederek; sahtecilik, görevi kötüye kullanma, uluslararası görevlere ilişkin işlemleri kasıtlı olarak engelleme, keyfi uygulamalar ve mobbing suçlamalarıyla kamu davası açılmasını talep etti.