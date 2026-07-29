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Halk TV Spor Gornik Zabrze Fenerbahçe işte ilk 11: İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması

Gornik Zabrze Fenerbahçe işte ilk 11: İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Gornik Zabrze Fenerbahçe işte ilk 11: İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Sarı lacivertli takımın ilk 11'i belli oldu. Teknik direktör İsmail Kartal'dan maç öncesi Asensio açıklaması geldi.

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Kartal, Asensio ile aralarında sorun olduğu iddiaları üzerine şu açıklamayı yaptı:
"Bu yorumlara gerçekten gülüp geçiyorum. Biz gerçekten ekip olarak her şeye çok iyi konsantre olmuş durumdayız. Bunlara gülüp geçiyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyor. Benim hiçbir oyuncuyla hiçbir zaman sorunum olmamıştır. Olduğu zaman yapmam gerekeni yapmışımdır. Asensio ile aramızda hiçbir sorun yok. Aramızda sorun olmaz, biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Herkesin özlediği iyi futbolumuzu göstermek için oyuncularım sahada yüksek konsantrasyonla çalışıyor. Oyun felsefemizi yerine getirme inançları bizi çok mutlu ediyor. İnşallah gurur duyduğum oyuncularımla bu sene şampiyon olacağız."

GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE: İŞTE İLK 11

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak.
Mücadeleyi, Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek.
Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Muhtemel ilk 11'ler şöyle:
Gornik Zabrze: Schulze, Warczak, Janicki, Josema, Janza, Diets, Sadilek, Urbanski, Ikia, Dimi, Prekop, Khlan.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde (Aké), Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi İsmail Kartal
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