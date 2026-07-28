Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi netleşti
Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile eşleşecek. Avusturya temsilcisi, 2. ön eleme turunda Hearts'ı toplamda 6-0'la geçmeyi başardı.
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze'ye konuk olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI
İlk maçı Anderson Talisca'nın attığı tek golle kazanan Fenerbahçe, Polonya'dan da beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde bir üst tura yükselecek.
STURM GRAZ İLE MÜCADELE EDECEKLER
Sarı-lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler bir üst tura yükselmesi halinde Sturm Graz ile karşılaşacak.
HEARTS'I RAHAT GEÇTİLER
Hearts'ı ilk maçta 4-0 ikinci maçta ise 2-0 mağlup etmeyi başaran Avusturya temsilcisi rahat bir şekilde bir üst tura yükseldi. 3. ön eleme turunda ilk maçlar 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi