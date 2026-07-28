Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi netleşti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze'ye konuk olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

İlk maçı Anderson Talisca'nın attığı tek golle kazanan Fenerbahçe, Polonya'dan da beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde bir üst tura yükselecek.

STURM GRAZ İLE MÜCADELE EDECEKLER

Sarı-lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler bir üst tura yükselmesi halinde Sturm Graz ile karşılaşacak.

HEARTS'I RAHAT GEÇTİLER

Hearts'ı ilk maçta 4-0 ikinci maçta ise 2-0 mağlup etmeyi başaran Avusturya temsilcisi rahat bir şekilde bir üst tura yükseldi. 3. ön eleme turunda ilk maçlar 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.