Gittiği her takımı şampiyon yapan Onur sürpriz yaptı

Elazığspor'da yeni sezon hazırlıkları transfer cephesinde hız kazanıyor. Batman Petrolspor'dan Mert Örnek, Emir Alagöz ve Feyyaz Belen, Sakaryaspor'dan Burak Bekaroğlu, Isparta 32 Spor'dan Alperen Pak'ın ardından golcü Kemal Rüzgar ile de prensipte anlaşmaya varılan bordo-beyazlılarda yeni isim belli oldu. Elazığ ekibi sol bek Onur Eriş, Elazığspor ile her konuda mutabık kaldı.

GİTTİĞİ HER TAKIMI ŞAMPİYON YAPTI

Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un Batman Petrolspor döneminden tanıdığı Onur Eriş, geçen sezon 27 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

33 yaşındaki tecrübeli sol bekin en dikkat çekici özelliği ise istikrarı: Formasını giydiği son 5 takımda şampiyonluk yaşayan Eriş, gidilen her yere zafer getiren bir profil çiziyor. 52 Orduspor'un da transfer için devreye girdiği Eriş'i Elazığspor kaptı ve büyük bir sürprize imza attı.

SAVUNMADA LİDER

Zonguldakspor'da profesyonelliğe adım atan Eriş; Samsunspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Pendikspor, Esenler Erokspor, Sarıyer ve Batman Petrolspor gibi kulüplerde forma giydi. Köklü bir kariyer geçmişiyle Elazığspor savunmasına liderlik katması bekleniyor.