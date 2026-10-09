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Halk TV Spor Gençlerbirliği’nden Amedspor maçına özel karar!

Gençlerbirliği’nden Amedspor maçına özel karar!

Gençlerbirliği’nin Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşma öncesinde taraftarları ilgilendiren önemli bir karar alındı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Gençlerbirliği’nden Amedspor maçına özel karar!
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Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanacak mücadele öncesinde alınan güvenlik tedbirleri gündeme geldi.

Başkent ekibinin taraftarlarına yönelik uygulama kapsamında, stadyuma girişte belirli Passolig kartı koşulları aranacak.

EV SAHİBİ TRİBÜNLERİNE GİRİŞ ŞARTI BELLİ OLDU

Karar doğrultusunda Gençlerbirliği tribünlerine giriş yapmak isteyen taraftarların Gençlerbirliği logolu Passolig kartına sahip olması gerekecek. Karşılaşmayı stadyumdan takip etmek isteyenlerin geçerli bilet veya kombine sahibi olması da önem taşıyor.

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Başka takım logolu ya da logosuz Passolig kartlarıyla ev sahibi tribünlerine giriş yapılamayacak.

TARAFTARLARA GÜVENLİK UYARISI

Karşılaşma öncesinde güvenlik önlemlerinin artırılması beklenirken taraftarların stadyum giriş kurallarına ve görevlilerin yönlendirmelerine uymaları önem taşıyor. Bileti veya kombinesi bulunmayan kişilerin stadyum çevresinde toplanmaması yönünde de uyarıda bulunuldu.

GENÇLERBİRLİĞİ-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma yarın saat 13.30'da Eryaman stadyumunda oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gençlerbirliği Amedspor
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