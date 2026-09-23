Gedson Fernandes transferinde son nokta koyuldu: Resmi açıklama geldi

Trabzonspor'un Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği iddia edilen Gedson Fernandes transferinde sona gelindi.

Bordo-mavili taraftarları heyecanlandıran transfer iddialarına oyuncunun menajerlik şirketinden açıklama geldi.

Spartak Moskova'ya geçtiğimiz yıllarda 20 milyon euro'ya transfer olan Portekizli yıldızın menajerlik şirketinden Trabzonspor iddialarına yalanlama geldi.

''TRABZONSPOR'A GİTME İHTİMALİ YOK''

Gedson Fernandes'in haklarını elinde bulunduran ünlü menajerlik şirketi Gestifute, Rus basınına yaptığı resmi açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını net bir dille ifade etti.

Şirket yetkilileri, "Gedson'un bu kış Trabzonspor'a gitme ihtimali yok. Spartak'ta oynamak istiyor ve bu kulüpte çok mutlu" diyerek transfer kapılarını tamamen kapattı.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Portekizli futbolcu, 2025 yılında Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Rus ekibiyle uyumlu bir grafik çizen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2029 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor.

Bu açıklamanın ardından transfer kulislerinde Gedson defteri kapanırken, orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor kurmaylarının listedeki diğer alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.