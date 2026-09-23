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Galatasaray büyük sürpriz: Görevini devretti yerine gelen isim belli oldu

Galatasaray yönetiminde büyük sürpriz. Görevini devrettiğini duyurdu. Yerine gelen isim belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray büyük sürpriz: Görevini devretti yerine gelen isim belli oldu

Galatasaray yönetiminde büyük bir sürpriz yaşandı. Görevini devrettiğini duyurdu. Yerine gelen isim belli oldu.

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Sarı kırmızılı kulüpte yönetici Mehmet Cibara'dan açıklama geldi. Eski Açık'tan Can Bedel'in haberine göre Cibara görevini devrettiğini açıkladı.
Cibara şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz gün yönetim kurulunda görev dağılımında şubeleri ben devrettim. Artık voleybol şubesine Ömer Sarıgül bakacak. Benim görevim de tüm bu şubelerden sorumlu başkan yardımcılığı.
Ben, bu sürece kadar takımları kurdum. Şimdi sezonlar başlıyor. Geçtiğimiz günkü yönetim kurulunda da ilk yaptığımız yönetim kuruluna atfen bu arkadaşlara şubeleri teslim ettim.

"ÖZEL BİR SEBEP YOK"

Bundan sonra öncelikle şubelerdeki durum önce şube görevlileri tarafından sportif direktör Muhittin Özbay'a rapor edilecek. Sonrasında da yönetim kurulu üyeleri bana rapor edecek.
Başkan yardımcısı olarak kulübün bütün sportif aktivitelerinden ben sorumluyum. Şimdi 16-17 tane şubeden sorumlu olduğun zaman hepsiyle yakından ilgilenemeyeceğin bir durum oluyor.
O sebeple onları yönetim kurulu üyelerine bölüştürdük. Sebebi de bu. Başka özel bir sebep yok."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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