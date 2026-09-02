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Halk TV Spor Galatasaray'ın yıldızı yönetimle açık açık konuştu: Planlarda yoksam ben gideyim

Galatasaray'ın yıldızı yönetimle açık açık konuştu: Planlarda yoksam ben gideyim

Galatasaray'da Leroy Sane, yönetimle yaptığı görüşmede 'Planlarda yoksam ben gideyim' dedi. Oyuncunun takım için öneminden bahseden yönetim sakinleştirmeyi başardı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'ın yıldızı yönetimle açık açık konuştu: Planlarda yoksam ben gideyim

Yaz transfer döneminin son günlerinde hücum hattını Rafael Leao ve Deniz Gül ile güçlendiren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık ihtimali ortaya atıldı.

Dici Futbol Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, Leroy Sane'nin maçlarda az süre alması halinde ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini öne sürdü.

"PLANLARDA YOKSAM BEN GİDEYİM"

Galatasaray yönetimi ile Leroy Sane arasındaki görüşmeyi aktaran Ali Naci Küçük, "Leroy Sane, 'Planlarda yoksam ben gideyim' ifadesini de kullanmış ama Galatasaray yönetimi sakinleştirmiş, takımda kalması yönünde ikna edilmiş. Bu tablo devam ederse, maçlarda az süre alırsa, Ocak ayında ayrılık yaşanırsa sürpriz olmaz" diye konuştu.

Galatasaray'ın yıldızı yönetimle açık açık konuştu: Planlarda yoksam ben gideyim - Resim : 1

3 MAÇTA 130 DAKİKA SAHADA KALDI

Alman futbolcu bu sezon Süper Lig'de oynanan üç maçta 130 dakika sahada kaldı. Sane'nin yedek kalması üzerine konuşan Okan Buruk, oyunun gidişatına göre kenardan güçlü bir ismi sahaya sokmak için bu kararı aldığını dile getirmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Leroy Sane
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