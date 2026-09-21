Galatasaray'ın yıldızı itiraf etti: Arkadaşlarımı, takımı ve atmosferi özledim

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'ndan davet aldı.

21 yaşındaki futbolcu, milli takım kampında açıklamalarda bulundu.

''EN BASİT KELİMELERİ ÖĞRENDİM''

İstanbul'a alışma sürecine dair konuşan Batrakov, şu ana kadar basit Türkçe kelimeler öğrendiğini aktararak, "En basit kelimeleri öğrendim: 'merhaba', 'tamam', 'günaydın'. Şimdilik sadece bunlar. Şu anda daha çok İngilizceye odaklanıyorum çünkü hemen yeni bir ortama girdim. 15 yıl boyunca aynı kulüpte, aynı yapı içinde bulundum ve bir anda ülke, şehir ve takım değiştirmek kolay değil." dedi.

''ÇOK SIK TANINIYORSUNUZ''

Konuşmasını sürdüren Batrakov, "Orada çok zor. Moskova'da Lokomotiv'de oynarken gözlüksüz ve şapkasız rahatça dışarı çıkıp gezebiliyordum. Orada ise gözlük ve şapka taksanız bile çok sık tanınıyorsunuz. Bu açıdan zor. Herkes futbolla ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

''KEBAP YEDİM''

Türkiye'deki yemek kültüründen bahseden Batrakov, "İlk hafta üç kez restorana gittim ve kebap yedim. Şimdi biraz daha sakinim. Evimizi düzenledik, eşim yemek yapıyor, ailem de ziyarete geldi. Tesislerde de tabii ki yemek veriliyor." yorumunu yaptı.

''HAYALİM GERÇEKLEŞTİ''

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak hayalinin gerçekleştiğini belirten genç oyuncu, "Muhtemelen Türkiye şampiyonasındaki Galatasaray formasıyla ilk maçım ve tabii ki Şampiyonlar Ligi. Daha önce de söylediğim gibi küçük hayalim gerçekleşti. Hala tam olarak inanabiliyorum diyemem. İnanılmaz duygular, atmosfer tarif edilemez. Bence Türkiye'de bir maça hiç gitmediyseniz, gördüğünüz veya bulunduğunuz herhangi bir şeyle karşılaştırmak zor." şeklinde konuştu.

''TORREIRA BENİ CESARETLENDİ''

Türkiye'ye adaptasyon sürecinde takım arkadaşlarının ve özellikle Lucas Torreira'nın kendisine destek olduğunu söyleyen Batrakov, "Günlük hayat açısından herkes çok yardımsever. Saha dışında veya sahada herhangi bir yardıma ihtiyacım olursa yardımcı olabileceklerini söylediler. Lucas Torreira özellikle yanıma geldi, beni cesaretlendirdi ve 'Bir şey olursa beni ara, bana yaz' dedi." ifadelerini kullandı.

BATRAKOV'DAN İTİRAF: ÖZLEDİM

Son olarak itirafta bulunan Batrakov, "Ayrıca, bir aydır Rusya'da değildim ve Moskova'yı, arkadaşlarımı, takımı ve atmosferi özledim. Bu yüzden katılmaktan mutluyum." dedi.