Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda: Yayıncı kuruluş belli oldu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Ligue 1 ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek. 2 Ağustos Pazar günü (Bugün) Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluş belli oldu. Mücadele S Sport Plus ve TV100'den yayınlanacak. TV100'deki yayın şifresiz olacak.

AVUSTURYA KAMPINDAKİ 2 MAÇI KAYBETTİLER

Galatasaray şu zamana kadar 3 hazırlık maçına çıktı. İlk maçında Ümraniyespor'u farklı geçen Galatasaray, Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya da 3-0 mağlup oldu.

SON RAKİP VILLAREAL OLACAK

Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi son hazırlık maçında ise Villarreal'i konuk edecek. Mücadele 8 Ağustos Pazar günü Rams Park'ta oynanacak.