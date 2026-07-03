Galatasaray Kulübü, kadın futbol takımının kaptanlarından Ebru Topçu ile sözleşme yenileme kararı aldığını resmen duyurdu. Deneyimli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla beşinci sezonuna hazırlanacak.

DÖRT SEZONDA ÇIKARILAN BAŞARILI PERFORMANS

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Ebru Topçu'nun geride kalan dört sezon boyunca Galatasaray forması altında sergilediği performansa dikkat çekildi. Buna göre başarılı orta saha oyuncusu, bu süre zarfında toplam 105 resmi maçta forma giyerek 53 gol kaydetti ve takımın en önemli katkı sağlayan isimlerinden biri haline geldi. Kulüp yönetimi, kaptanına yeni sezonda başarılarla dolu bir kariyer dönemi diledi. Ebru imzanın ardından Metin Oktay pozu verdi.

EBRU TOPÇU'DAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Sözleşme yenileme haberinin ardından açıklama yapan kaptan Ebru Topçu, Galatasaray'daki beşinci sezonuna başlayacak olmanın kendisinde büyük bir mutluluk ve gurur yarattığını belirtti. İlk sezonundaki heyecanı hâlâ taşıdığını ifade eden tecrübeli oyuncu, yeni sezonun bir an önce başlamasını dört gözle beklediğini söyledi. Topçu, takım olarak hedeflerinin taraftarla birlikte şampiyonluğa ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde kulübü en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı. Taraftar desteğinin takım için büyük önem taşıdığını belirten kaptan, tüm Galatasaray taraftarlarını maçlarda tribünlerde görmek istediğini dile getirdi.

KADIN FUTBOLUNDA İSTİKRAR VURGUSU

Ebru Topçu'nun yeni sözleşmesiyle birlikte Galatasaray Kadın Futbol Takımı, orta saha hattındaki liderlik ve tecrübeyi korumuş oldu. Kulüpte kaptanlık görevini üstlenen isimlerden biri olan Topçu'nun sahadaki üretkenliği, sadece gol katkısıyla değil aynı zamanda takımın oyun disiplinindeki rolüyle de öne çıkıyor. Son dört sezonda istikrarlı bir çizgi ortaya koyan oyuncunun, yeni sezonda da takımın en kritik isimlerinden biri olması bekleniyor.

YENİ SEZON HEDEFLERİ

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni sezonda hem lig şampiyonluğu hem de Avrupa arenasında UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir performans sergilemesi hedefleniyor. Kaptan Ebru Topçu'nun sözleşmesinin uzatılması, kulübün bu hedefler doğrultusunda kadro istikrarını koruma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.