Galatasaray'ın ara transfer döneminde yollayacağı 2 ismi açıkladı

Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona ererken Galatasaray'da ocak ayı için şimdiden planlamalar başladı.

343 Digital Youtube kanalında konuşan İbrahim Seten'e göre; sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'a veda edecek.

"İLK ÇIKACAĞI ADAMLAR İLKAY GÜNDOĞAN VE KAAN AYHAN"

İbrahim Seten konuşmasında "Devre arasında Galatasaray’ın ilk çıkacağı adamlar da İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan. Bilgiye dayalı bu" sözlerini sarf etti.

"ÇOK NET BİR ŞEKİLDE MLS VE ARABİSTAN KOVALIYOR"

İlkay Gündoğan'ın ABD veya Suudi Arabistan'a gidebileceğini belirten İbrahim Seten, "İlkay Gündoğan, çok net bir şekilde MLS ve Arabistan kovalıyor. Kaan Ayhan da devre arası gidiyor. Büyük ihtimalle orayı boşaltıp iyi oyuncularla doldurmak istiyorlar" diye konuştu.