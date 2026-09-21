Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı

Galatasaray, bu yıl çıktığı 18 deplasman mücadelesinde 9 kez galibiyet alırken 9 kez de mağlubiyet aldı.

Cimbom bu müsabakalarda 28 gol bulurken kendi kalesinde 32 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çıktığı 18 dış saha karşılaşmasının tam yarısını kaybederek taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

DEPLASMAN MAĞLUBİYETİ GALİBİYET SAYISIYLA EŞİTLENDİ



2026 yılı boyunca dış sahada istikrar yakalayamayan Aslan, oynadığı 18 deplasman maçında 9 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı.

Bu süreçte rakip kalelere 28 gol bırakmayı başaran Cimbom, kendi kalesini ise gole kapatamadı ve tam 32 gol görerek -4 averajla yılı tamamladı.



SÜPER LİG'DE AĞIR YARA ALINDI



Sarı-kırmızılıların özellikle Süper Lig'deki dış saha kayıpları şampiyonluk yarışında ritmini bozdu.

Galatasaray'ın ligde puan bırakıp eli boş döndüğü 5 deplasman mücadelesi şu şekilde:

Konyaspor: 2-0

Kasımpaşa:1-0

Samsunspor: 4-1

Trabzonspor: 2-1

Trabzonspor: 4-0



DEVLER LİGİNDE DE ÇARE BULUNAMADI



Galatasaray'ın deplasman fobisi sadece süper ligde sınırlı kalmadı ve Avrupa'nın en büyük sahnesinde de etkisini gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerine konuk olan temsilcimiz, şu skorlarla 4 yenilgi aldı.

Manchester City: 2-0

Juventus: 3-2

Sporting CP: 3-1

Liverpool: 4-0



FLORYA'DA ALARM ZİLLERİ ÇALMAYA BAŞLADI



Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan bu kayıplar, camiada seslerin yükselmesine yol açtı.

Özellikle Trabzonspor karşısında savunma hattında verilen açıklar ve teknik heyetin deplasman stratejileri eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'un, takımın dış sahadaki bu kırılgan yapısını çözmek adına radikal kararlar alması bekleniyor.